Суд признал факт фальсификации документов одной из партий в Киеве

Вчастности, представители политической партии «Права воля України» внесли на рассмотрение окружной избирательной комиссии поддельные документы кандидата в состав участковой избирательной комиссии, а члены ОИК оставили это представление в комиссии.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Киевского регионального штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина», внесение представления о включении жительницы Голосеевского района в состав УИК № 800035 в окружную избирательную комиссию 211-го избирательного округа от этой партии прошло без согласия самой кандидатки, которую об этом не известили За подписью председателя «Правой воли Украины» к представлению было добавлено заявление с поддельной подписью и копия паспорта. Это и стало причиной иска гражданки Татьяны Цолы в Окружной админсудуКиев с требованиями признать действия партии и ОИК противоправными и возместить ей 10 тыс. грн.

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По информации Киевского регионального штаба оппозиции, 23 сентября суд, рассмотрев иск Т.Цолы к партии «Правова воля України» и ОИК № 211, признал факт нарушения закона и противоправности действий ответчиков. Отдельным постановлением Окружной админсуд обязал прокуратуру Голосеевского района столицы провести проверку по факту инцидента в ОИК № 211.

Сфальсифицированное представление, внесенное 18 сентября в ОИК 211-го округа, обнаружили члены комиссии, поскольку фамилию Т.Цолы они уже зафиксировали в списках официальных наблюдателей на выборах народных депутатов Украины 28 октября от ОО «Батькивщина».