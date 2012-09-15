"Спільна Справа" предлагает единственное средство против фальсификаций

Об этом на брифинге под стенами ЦИК заявил координатор ГД «Спільна Справа» Александр Данилюк, сообщили УНИАН в пресс-службе движения.

Это, по мнению А.Данилюка, необходимо в связи с решением Центральной избирательной комиссии формировать участковые избирательные комиссии путем проведения одной процедуры жеребьевки для всех участков, что минимизирует присутствие в комиссиях представителей оппозиции и открывает путь для тотальной фальсификации результатов выборов в интересах Партии регионов и ее сателлитов.

«В сложившейся ситуации проконтролировать реальные результаты выборов будет невозможно в абсолютном большинстве случаев. Единственный выход – массовая мобилизация сознательных граждан и их участие в избирательном процессе в качестве наблюдателей. Минимум по 5 человек на участок, но необходимо больше, ввиду того, что среди членов комиссий будет лишь по 2-3 представителя от оппозиции, а в отдельных комиссиях их не будет вообще», - отметил А.Данилюк.

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Он также сообщил, что акция протеста, которую общественные активисты начали в четверг под зданием ЦИК с требованием пересмотреть решение о формировании окружных избирательных комиссий, прекращается в связи с «таким же абсурдным решением Центризбиркома по участковым комиссиям».

«В ответ на наш протест ЦИК своим постановлением по участковым комиссиям продемонстрировала, что она является фактически соучастником заговора, направленного на фальсификацию выборов. Ожидать адекватных или справедливых решений от этой комиссии не стоит», - считает А.Данилюк.

По его словам, гражданское движение «Спільна Справа» уже создало кол-центр, куда может позвонить и зарегистрироваться каждый, кто желает стать официальным наблюдателем на выборах.