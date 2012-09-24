Янукович сходил в Лавру и поставил свечку
10:59, 24 сентября 2012Политика
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Янукович принял участие в молитве перед Плащаницей Пресвятой Богородицы.
Виктор Янукович сходил в церковь
Президент Украины Виктор Янукович принял участие в молитве перед Плащаницей Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской Лавре.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он поклонился святыне и зажег свечу.
Плащаница Пресвятой Богородицы находится в Украине с 19 сентября по 19 октября по просьбе Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего Владимира и с благословения Патриарха Иерусалимского Феофила III.
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