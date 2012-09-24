Янукович сходил в Лавру и поставил свечку

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в молитве перед Плащаницей Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской Лавре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он поклонился святыне и зажег свечу.

Плащаница Пресвятой Богородицы находится в Украине с 19 сентября по 19 октября по просьбе Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего Владимира и с благословения Патриарха Иерусалимского Феофила III.