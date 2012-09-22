Богословская: Лазаренко не имел права выдавать гарантии ЕЭСУ

Об этом И.Богословская заявила в ефире «Шустер Live».

Она отметила, что временная следственная комиссия Верховной Рады, которая занималась газовым вопросом, подняла все необходимые документы. И.Богословская утверждает, что расследования ВСК свидетельствует о том, что экс-премьер-министр Юлия Тимошенко, когда шла на подписание газовых контрактов в 2009 году имела долг перед Россией в 405 млн долл.

«Тимошенко была связана с коррупционными схемами высшими должностными лицами России. А гарантии под это были выписаны Лазаренко, который не имел права это делать как премьер-министр, и тогдашним министром финансов…», - сказала она. В тоже время И.Богословская подчеркнула, что чиновники Минфина, не отразили эти гарантии в реестре государства Украина. «Лазаренко и тогдашний министр подписали гарантии. Но, слава Богу, чиновники Министерства финансов, очевидно понимая, что это незаконно, не отразили эту гарантию в реестре гарантийных обязательств Украины», - добавила она. И.Богословская пояснила, что именно поэтому в реестре Минфина и Минюста отсутствует регистрация этих гарантий. «Я думаю, что сейчас на этом будет строиться правовая позиция Министерства юстиции…Я считаю, что мы должны идти до конца, чтобы доказать, что Украина не должна нести за это ответственность. Это была схема Лазаренко, Тимошенко и российских газовых кампаний», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает после решения апелляционной инстанции.

20 сентября пресс-служба Министерства юстиции Украины, которое обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу, сообщила, что решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» будет обжаловано в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Между тем Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батьківщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.