Симоненко думает, что в Украине возможен лишь один Майдан - социалистический

Лидер Коммунистической партии Украины, народный депутат Петр Симоненко допускает, что в Украине в случае массовых фальсификаций на парламентских выборах может возникнуть «новый Майдан», но «только социалистический».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Майдан возможен только социалистический. Того Майдана 2004 года уже не будет. Какой будет? Посмотрим. Покажет время», - сказал глава КПУ.

При этом он добавил, что «майдан будет решать задачи совершенно другого переустройства у нас в обществе и совершенно по другой модели. Поэтому я сказал, что повестка дня Майдана будет социалистическая, если он состоится».

П. Симоненко также сообщил, что коммунисты знают, какие масштабные фальсификации готовит власть на предстоящие парламентские выборы в Украине.

Сегодня технология следующая - это полностью формат подконтрольной участковой комиссии. Поэтому в день голосования никто бюллетени бросать не будет, а будут как раз готовить мешки, которые будут стоять. И, естественно, при полном 100%-ом контроле за участковыми комиссиями, будут подписаны протоколы, а это, естественно, и подкуп, и шантаж членов участковой комиссии. Будут подписаны протоколы те, которые им нужны», - объяснил лидер коммунистов.

Поэтому, как подчеркнул П. Симоненко, у КПУ «уже достигнуты очень серьезные договоренности с нашими партнерами и коллегами за пределами Украины о том, что ими будет предоставлена очень серьезная помощь из разных стран по наблюдателям, чтобы мы защитили голос избирателя и обеспечили свободу украинцев на волеизъявление».

«У нас очень жесткий подбор тех, кто будет работать в участковой комиссии. И сегодня, как никогда Компартия серьезно готовится ко Дню голосования и моменту подсчета голосов», - заключил П. Симоненко.