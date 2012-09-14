Кличко потратит на выборы примерно 90 миллионов

Виталий Кличко заявляет, что олигархи не причастны к финансированию предвыборной кампании его партии. Он отметил, что сейчас ходят спекуляции на тему финансирования их партии, будто одна половина списка причастна к группе Коломойского, другая - к группе Фирташа, пишет ZIK.

При этом, отметил Кличко, эти обвинения основываются на том, что кто-то знаком с кем-то, и только на основании этого стопроцентно делаются выводы, что кто-то кого-то финансирует.

По словам Кличко, даже писательнице Марии Матиос приписывают связь с Администрацией Президента, поскольку ее родственник работает в государственном учреждении.

«Если есть обвинения, я хотел бы конкретные вещи услышать, а не мнения или слухи комментировать. Я еще раз хочу подчеркнуть: никаких олигархов за нами нет», - заявил Кличко.

«Мы рассчитали, что эта кампания обойдется где-то в 90 млн грн. Большую часть из этих денег я взял на себя. Я очень благодарен партийным ячейкам, малому и среднему бизнесу, которые взяли на себя ответственность за отдельные регионы. Основная часть средств идет на внешние носители, на рекламу на телевидении и поддержку штабов», - сказал он.