Третьяков предупредил членов ОИК о криминальной ответственности за фальсификации

В частности, народный депутат сообщил, что в ночь с 18 на 19 сентября в помещении окружной избирательной комиссии по округу № 218 г. Киева (части Святошинского и Оболонского районов) после 24:00 18 сентября в журнале регистрации документов, заявлений и жалоб были зарегистрированы представления 24 (двадцати четырех) участников избирательного процесса – кандидатур в состав участковых избирательных комиссий. Это является фактическим нарушением статьи 28 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», поскольку срок представления субъектами избирательного процесса кандидатур в состав участковых комиссий заканчивается не позже 24:00 18 сентября 2012 года.

Александр Третьяков подчеркнул, что таким образом осуществляются шаги, направленные на нарушение избирательных прав граждан Украины и фальсификацию результатов народного волеизъявления на выборах в Верховную Раду 28 октября 2012 года.

Он призвал всех кандидатов от демократических сил дать свою оценку относительно данного нарушения и присоединиться к акции протеста у здания ОИК № 218 (расположено по адресу: г. Киев, ул. Крамского, 10), которая состоится в четверг, 20 сентября 2012 г. в 17.00.

«Мы должны не только предотвратить попытки фальсификации в данном случае, но и не допустить нарушения избирательных прав граждан Украины в будущем», - считает оппозиционный депутат.

Политик предупредил членов ОИК № 218 об уголовной ответственности за нарушение избирательных прав граждан и напомнил, что участие и соучастие в фальсификации результатов народного волеизъявления в Украине карается согласно разделу V Уголовного кодекса «Преступления против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина », ст. 157 - 159, в том числе лишением свободы на срок до 5 лет.

«Члены ОИК № 218 должны помнить, что за нарушение избирательных прав граждан статьи 157 - 159 Уголовного кодекса предусматривают такие наказания, как штраф, лишение свободы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», - заявил Александр Третьяков.