«Молодая Украина» призывает пикетировать заседание ОИК 218 округа

Заседания ОИК назначено на 17:00 20-го сентября по адресу вул.Крамского, 10.

«Прямо сейчас в участковые комиссии незаконно заводят потенциальных фальсификаторов», - говорится в ее обращении к однопартийцам. - Согласно составленному акту о правонарушении, подписанному председателем ОИК, в ночь на 19 сентября, после 24:00, когда завершился определенный законом срок представления кандидатур членов участковых комиссий, неизвестные открыли засов на дверях ОИК и заставили членов комиссии зарегистрировать представление 24-ех кандидатур в состав участковых избирательных комиссий. Тем самым был цинично нарушен Закон Украины «О выборах народных депутатов», поскольку согласно закону, срок подачи субъектами избирательного процесса кандидатур в состав участковых комиссий заканчивается не позднее 24:00 18 сентября 2012 года».

В своем обращении Чернышук призвала однопартийцев из «Молодой Украины» и всех неравнодушных граждан в 16:30 прийти под стены Окружной избирательной комиссии и остановить попытки грязных фальсификаций.

«Наши требования - не допустить принятия решения о регистрации кандидатов в члены участковых комиссий, кандидатуры которых были внесены незаконно», - говорится в обращении кандидата в депутаты.

Также Чернышук отметила, что уже обращала внимание общественности на то, что половина окружной избирательной комиссии 218-го округа связана с одним из кандидатов. А вчерашний факт циничного нарушения закона о выборах подтвердил ее опасения относительно подготовки масштабных фальсификаций.