Яценюк: закон о клевете превратит Украину «в изолированную страну третьего мира»

Попытка окружения Президента ввести уголовную ответственность за клевету направлена на то, чтобы «превратить Украину в изолированную страну третьего мира». Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк сегодня на пресс-конференции в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, он подверг резкой критике авторов и вдохновителей принятия Верховной Радой в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)».

А.Яценюк убежден: в случае принятия этого закона, «по существу реанимируется уголовная ответственность для независимых журналистов, которые говорят правду о нашей жизни». Он подчеркнул, что так называемый закон о клевете предусматривает введение уголовной ответственности «за любую информацию, в первую очередь по отношению к Президенту и правительству». Обращаясь к журналистам, А.Яценюк подчеркнул, что принятие этого закона приведет к введению уголовной ответственности «за то, что вы будете говорить правду на телеканалах, в своих блогах, сайтах и газетах».

По словам депутата, «инициировать разработку и принятие этого закона функционеров Партии регионов вынудил страх перед свободной журналистикой, перед звучащей в их адрес критикой».

«Все это вписывается в одну общую концепцию властей, - подчеркнул А.Яценюк, – попытаться взять под жесткий контроль средства массовой информации, усилить влияние на журналистов и владельцев масс-медиа - вплоть до изъятия из эфира влиятельных оппозиционных СМИ, что уже наблюдаем, в частности, с телеканалом TVi».

Последним этапом как раз и является «принятие этого закона, с помощью которого в обществе попытаются создать атмосферу страха среди журналистов перед уголовной ответственностью за слова правды, которые не желает слышать власть имущие во главе с нынешним Президентом», - считает А.Яценюк.

По мнению главы Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина», общество столкнулось «с откровенной попыткой властей заткнуть рот журналистам, лишить их права говорить правду, достоверно отражая факты обыденной жизни, к примеру, распространять актуальную информацию о готовящейся распродаже украинской земли».

Принятие данного документа, подчеркнул А.Яценюк, свидетельствует о том, что Украина превращается в изолированную страну третьего мира. Поэтому «оппозиционные силы будут всеми силами препятствовать принятию этого позорного законопроекта».

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 11013 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины (относительно усиления ответственности за посягательство на честь и достоинство человека)». Автор законопроекта - народный депутат от Партии регионов Виталий Журавский - предлагает дополнить Уголовный кодекс статьями 145-1 и 145-2, которыми устанавливается уголовная ответственность за такие деяния, как клевета и оскорбление.

За данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Принятие проекта поддержали фракции Партии регионов, КПУ и Народной партии.