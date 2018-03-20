В тюрьму за клевету

О намерениях Партии регионов вернуть уголовную ответственность за клевету (как это было в СССР), впервые заявил «Коммерсант» (Газета "Коммерсантъ Украина", №116 (1606), 24.07.2012 «Клевета на годы») летом этого года. Автор документа «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усиления ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию личности» Виталий Журавский аргументировал свою инициативу тем, что «люди будут думать прежде, чем говорить».

Несмотря на то, что инициатива украинского политика симптоматично совпала по времени с принятием похожего документа в Российской Федерации, принятие такого документа даже в первом чтении казалось невозможным. Однако, совместными усилиями Партии регионов, КПУ и Блока Литвина теперь предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого общественно опасного деяния, как «клевета» - сроком до пяти лет с запретом заниматься определенной деятельностью до трех лет. Также за клевету можно получить штраф или наряд на исправительные работы. Поддержавших закон народных избранников не смутили даже озвученные ранее намерения главы государства «гуманизировать» украинский УПК.

Без комитета

Уже почти традиционно законопроект был вынесен на голосование без согласования в парламентском комитете по вопросам свободы слова и информации, и, как считают представители Комитета – следовательно, с нарушением.

«Этот законопроект не проходил у нас рассмотрения, члены Комитета не давали никаких выводов по этому законопроекту», - поясняет председатель Комитета Юрий Стець.

Видимо, поэтому и член того же комитета – но от Партии регионов – Елена Бондаренко, призналась Gazeta.ua, что пыталась убедить фракцию не голосовать за данный законопроект. «Но, поскольку у нас срабатывает принцип фракционной дисциплины, то мне пришлось, по решению большинства, голосовать «за», - говорит Елена.

При этом, госпожа Бондаренко пытается растолковать мотивы Журавского, побудившие его к столь неоднозначной законотворческой инициативе. «Сейчас СМИ используются и различными экономическими, и политическими силами как инструмент для влияния и для борьбы. И поскольку СМИ в большей своей части не придерживаются стандартов журналистской работы, то есть дают или не полную информацию, или субъективную, или несбалансированную, отсюда часто и формируются масса претензий со стороны обиженных», - заявила она.

Оппозиция поспешила назвать инициативу регионалов «глупостью и идиотизмом». Забыв, впрочем, при этом упомянуть, что еще в 2008 году зарегистрировал в парламенте аналогичный документ... бютовец Антон Яценко.

«Каждый год находится человек, который в силу каких-то субъективных обстоятельств вновь пытается внести эти понятия в Уголовный кодекс», - признается бютовец Николай Томенко. При этом он прогнозирует, что треть украинских журналистов может оказаться за решеткой, если закон будет принят.

Томенко также опасается, что не только журналисты, а и политики, и просто обычные граждане пострадают от данного «покращення». В связи с этим он напомнил, что ранее лично судился с экс-мэром Киева Леонидом Черновецким за заявления о том, что заместители и родственники мэра обворовали Киев. «Если бы не юристы и адвокаты, и если бы эта норма существовала, то и я, и журналисты, которые печатали мои заявления, сидели бы за то, что рассказывали, о том, как Черновецкий разворовал Киев», - отмечает Николай Томенко.

Отреагировал на законопроект Журавского и первый журналист, обвиненный в клевете в независимой Украине — Николай Княжицкий.

«В интервью газете «Независимость» (бывшее «Комсомольское знамя»), которое брал журналист Юрий Радченко, я сказал, что Кравчук является лишь винтиком в мафиозной машине, и, даже если бы он хотел что-то изменить, ему непросто будет это сделать. Этих слов было достаточно, чтобы возбудить дело, по которому мне грозило от 3 до 5 лет», - говорит Княжицкий. Тогда дело закрыли, по убеждению кандидата в депутаты и главы телеканала ТВi, только благодаря давлению международной общественности.

«Теперь ситуация хуже. Судебная система полностью контролируется властью. С давлением Запада власть не очень считается. Вон, если Тимошенко с Луценко сидят, то почему нельзя пересадить и половину наших журналистских коллективов? Однако, закон этот будет касаться не только журналистов, но и всех граждан», - предупреждает Княжицкий.

Реакция СМИ

Неожиданная инициатива «взбодрила» всю журналистскую среду. Национальный союз журналистов сразу же предупредил, что будет бороться против принятия документа. «Сейчас мы готовим заявление, мы будем призывать журналистское сообщество, общественные объединения выступить единым фронтом, чтобы не позволить проголосовать этот закон», - сообщил председатель НСЖУ Олег Наливайко.

При этом он отметил, что принятие этого закона станет грубым нарушением Европейской конвенции о правах человека и грубым нарушением свободы слова.

Мобилизоваться намерены и «СТОП цензуре!» и «Репортеры без границ».

«Мы будем обращаться теперь не к украинской власти, а к европейским структурам, отвечающим за евроинтеграцию Украины, в частности, к Штефану Фюле. Мы будем бороться и защищать украинских журналистов», - заявила в комментарии УНИАН представитель «Репортеров без границ» в Украине Оксана Романюк.

По ее убеждению, данный документ – «очень серьезный удар по свободе прессы и слова в Украине. Наказание в этом законе не пропорционально совершенному преступлению, нельзя сажать на пять лет за статью в газете», - подчеркивает она.

По мнению медиаэксперта, закон Журавского не только нарушает многочисленные международные конвенции, но и ставит под вопрос общий процесс интеграции Украины в Европейский Союз.

«Эта инициатива говорит о том, что Украине ближе ценности Путина и Белоруссии. Сегодня президент говорит о необходимости разобраться в ситуации с ТВi и тут же другой рукой принимает репрессивный закон. Какая же у вас стратегия тогда?», - возмущается Романюк.

Хуже, чем в России

Аргументируя свою позицию, автор законопроекта и его сторонники подчеркнули, что хотят «предоставить украинцам такое же с право на защиту, которое имеют граждане таких стран, как Великобритания, Франция, Германия, Чехия и Польша: там граждане, которых оскорбили, унизили или просто оклеветали, имеют полное право требовать у суд компенсации в виде уголовного наказания для обидчика и клеветника», - отмечает Елена Бондаренко.

Правда, политик не говорит, что даже в Российской Федерации ответственность за клевету, хоть и вернули из сферы административных нарушений к уголовным преступлениям, все же ограничили штрафами и исправительными работами.

В США, например, действительно, за клевету можно получить штраф до 250 тысяч долларов или до 10 лет лишения свободы во многих штатах, но права журналистов там защищены на очень высоком уровне, включая право на ссылку на анонимный источник, который журналисты не обязаны раскрывать даже в суде, и свободу на выражение мнений.

Во Франции и в Германии за клевету можно получить до пяти лет тюрьмы. Уголовное преследование за клевету также существует в Канаде, Дании, Австрии – но, во всех этих странах существуют специальные поправки для работы СМИ, все перечисленные страны лидируют в рейтингах свободы прессы, демократии и имеют независимую судебную систему.

Что касается Великобритании, чей закон о клевете критикует весь мир, то еще в прошлом году вице-премьер британского правительства Ник Клегг заявил о готовящемся реформировании этого закона, дабы «защитить людей, которые высказываются в общественных интересах, независимо от того, это большая медиа-корпорация, или маленькое издание. Ныне британский закон превратил страну в мировой центр судебных разбирательств дел о клевете. Им пользуются многочисленные иностранцы для преследования изданий, критикующих их на родине. Наш закон о клевете и практика его использования превратили страну, известную своими традициями прав и свобод, на правовой фарс, когда люди и корпорации, имеющие деньги, могут заставить молчать других, когда им только заблагорассудится», - признал Клегг.

Показательно, что ранее Высокий суд Британии отказался рассматривать иск Дмитрия Фирташа против газеты Kyiv Post, поскольку ни истец, ни ответчик не имели сколь-нибудь тесных связей с Великобританией. Значит, Британия на дороге перемен в этом вопросе.

Если верить тому, что, как говорят скептики, Анатолий Журавский вдохновился примером России при написании закона, то логично ожидать в скором времени принятия закона об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих, который инициирует Госдума РФ. А пока парламент взялся за борьбу с клеветниками, депутат Руслан Богдан попросту избил в кулуарах внефракционного Григория Омельченко за ложь — ранее тот обвинил бютовца в причастности к скандалу с изнасилованием детей в Артеке. Но, депутатов в тюрьму не посадят. Ни одного, ни второго.

…В отличии от журналистов, которые разоблачают мошенников и коррупционеров.

Анастасия Береза