Оппозиция готовит представление в КС по законопроекту о клевете

Об этом в эфире «5 канала» заявил бютовец Роман Забзалюк.

«Объединенная оппозиция сделала четкое заявление по поводу очередного наступления на свободу слова в стране. Конечно после принятия в первом чтении народные депутаты от Объединенной оппозиции готовят соответствующее представление и в Конституционный суд, и обращение к европейскому сообществу», - заявил Забзалюк.