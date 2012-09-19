Оппозиция готовит представление в КС по законопроекту о клевете
08:25, 19 сентября 2012Политика
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Депутаты от Объединенной оппозиции готовят представление в Конституционный суд относительно законопроекта о клевете и оскорблении.
Роман Забзалюк рассказал о действиях оппозиции
Об этом в эфире «5 канала» заявил бютовец Роман Забзалюк.
«Объединенная оппозиция сделала четкое заявление по поводу очередного наступления на свободу слова в стране. Конечно после принятия в первом чтении народные депутаты от Объединенной оппозиции готовят соответствующее представление и в Конституционный суд, и обращение к европейскому сообществу», - заявил Забзалюк.
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