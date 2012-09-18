Оппозиция видит, что власть ставит крест на нормальном функционировании СМИ

Об этом говорится в заявлении Объединенной оппозиции «Батькивщина», переданном УНИАН.

Авторы заявления подчеркивают, что сегодня фракции Партии регионов, коммунистов и Блока Литвина проголосовали за законопроект, который предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет для журналистов, если их материалы будут расценены как клеветнические.

«Иначе как бессмыслицей и идиотизмом назвать принятие данного закона мы не можем. Власть просто сошла с ума, уже не понимая, что она делает. Лишение свободы за клевету – это средневековый способ расправы не только с политическими оппонентами, но и со свободной прессой», - подчеркнули в «Батькивщине».

«Совершенно понятно, что власть будет использовать данный закон для подавления остатков демократии в украинских СМИ. Ведь любое интервью, любую публикацию благодаря новому закону карманные суды могут трактовать так, как нужно власти. Это смерть украинской журналистики, и за нее отвечает лично Президент Виктор Янукович со своим параноидальным страхом и жаждой власти», - сказано в заявлении.

В Объединенной оппозиции заявляют, что действующая власть уже совершила десятки преступлений против украинского народа, и за это обязательно будет наказана.

Напомним, сегодня, 18 сентября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно ужесточения ответственности за посягательство на честь, достоинство и деловую репутацию лица», внесенный народным депутатом от Партии регионов Виталием Журавским. «За» данное решение проголосовали 244 из 344 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Положениями законопроекта предусмотрено установление уголовной ответственности за совершение такого «общественно опасного деяния, как «клевета», которая будет заключаться в преднамеренном распространении заведомо неправдивых сведений, которые позорят честь и достоинство другого лица или подрывают его деловую репутацию, при условии, что такие действия влекут тяжкие последствия». В соответствии с проектом, «клевета, совершенная путем публичного демонстрирования в произведениях или средствах массовой информации, или совершенная следователем, прокурором или судьей - карается штрафом в размере от пятисот до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет».

2 августа Международная организация «Репортеры без границ» выразила обеспокоенность по поводу этой законодательной инициативы В.Журавского. По ее убеждению, законопроект 11013, внесенный В.Журавским, «является опасным шагом назад». «Мы считаем, что его принятие будет серьезным ударом по свободе прессы», - говорилось в заявлении «Репортеров».

Также 2 августа Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила на пресс-конференции, что нормы законопроекта о введении уголовной ответственности за клевету противоречат Конституции Украины и международным актам.

«Проект закона «Об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины» противоречит Конституции Украины, Европейской конвенции о правах человека и международным обязательствам Украины», - сказала В.Лутковская.