Кравчук не выдержит, если услышит, что «столица Украины стала русскоговорящей»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на ІІ собрании Общественного форума Киева. (Членами этого Общественного форума являются представители свыше 100 предприятий и учреждений, больше 120 общественных организаций – УНИАН).

«Я, наверное, не пережил бы, если бы услышал, что украинская столица стала русскоговорящей. Вы понимаете, что происходит?.. Мы дождемся, что у нас будет румынская Украина, венгерская Украина, болгарская Украина и вся большая российская Украина, а столица будет русскоговорящей... Это же невежды предлагают, там, в Верховной Раде, так называемые патриоты, которые готовы растоптать все, что есть, потому что они служат тем организациям, которые существуют в Украине, но их центр в Москве. И не только в Москве», - сказал Л.Кравчук.

В свою очередь председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов, который присутствовал на собрании, заверил Л.Кравчука и всех участников мероприятия, что позиция КГГА - не поддерживать двуязычность в Киеве. “Мы никогда не будем провоцировать этот вопрос на своем уровне в части двуязычности в Киеве”, - сказал он.

“И я бы вас очень просил, если это возможно, сделать отдельную резолюцию по этому вопросу от Общественного форума. Компетенция принятия решения – Киевсовет. И я думаю, что ваше авторитетное мнение по этой проблеме и официальное направление городскому Совету - это залог того, что никто никогда не будет этот вопрос там поднимать. И таким образом мы как минимум на ближайшие времена сбалансируем наше объективное мнение, как должно быть в Киеве. Ведь Киев – это не только политическая столица и административный центр, это еще и культурный центр Украины, культурная столица. Несомненно, какие здесь могут быть дискуссии по поводу украинского языка”, - отметил председатель КГГА.

Известный певец и общественный деятель Олег Скрипка, присутствовавший на заседании, выразил мнение, что языковой закон был принят людьми, которые не знают родного языка и ленятся его выучить. По его убеждению, отсутствие знания языка - это просто бескультурье.

"И дело в том, что большое количество украинцев, так сложилось исторически, они не владеют государственным языком, не владеют нашим историческим языком. И проще принять какие-то законы и поддержать эту лень или бескультурье и отсутствие знания. Но в действительности мы делаем шаг назад. Мир идет к учению, к окультуриванию, изучению языков, а мы идем в обратном направлении. Мы не можем себе позволить выучить наш исторический язык. Мы поддерживаем законами безграмотность людей”, - подчеркнул О.Скрипка.