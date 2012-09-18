В июле украинцев стало на 36 тысяч меньше

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, в первом полугодии 2012 года Украина достигла наилучшего с 2006 года показателя рождаемости — 298 330 человек.

Одновременно показатель смертности в январе-июле 2012 года составил 395 628 человек, что также является наименьшим показателем за последние четыре года.

Вместе с тем численность населения увеличилась на 23 933 человека за счет мигрантов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году численность населения Украины сократилась на 0,3%, по сравнению с 2010 годом, и на 1 января 2012 года составила 45,63 млн человек.

Правительство планировало в 2011 году провести перепись населения, однако перенесло ее на начало 2013 года.

Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн человек.