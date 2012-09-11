Украинцев перепишут на бланках стоимостью 110 млн грн

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на «Вестник государственных закупок».

Переписные листы в количестве 60,91 млн штук заказаны по 1,26 грн за единицу. Форму 1 «Список проживающих в помещении членов домохозяйства и их жилищные условия» изготовят в количестве 25,06 млн штук по 60 коп. за единицу. Для временного переписного персонала заказано 237 тысяч бланков удостоверений в комплекте с пластиковым держателем и лентой по 6,30 грн.

Эти и другие бланки нужно изготовить до конца года.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Позже она была перенесена на декабрь 2012 года, а в начале этого года вице-премьер Сергей Тигипко сообщил о перенесении переписи на 2013 год.

В мировой практике переписи населения проводят примерно каждые 10 лет. Первая и пока единственная перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения Украины составляла 48,457 млн. человек. До этого украинцев переписывали еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживали 51,7 млн. человек.

По данным Государственной службы статистики, численность населения Украины на 1 января 2012 года составила 45,63 млн. человек.