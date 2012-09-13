Третьяков: Нельзя допустить, чтобы власть контролировала 300 голосов в будущей Раде

Главное, что нужно сегодня сделать в Украине – это поменять власть, устранив режим Януковича, считает оппозиционный депутат Александр Третьяков. Об этом он заявил в интервью «Газете киевской».

Своей целью в парламенте следующего созыва депутат видит формирование сильного демократического большинства. «Это нужно сделать до того, как эта власть попытается совершить государственный переворот, изменив Конституцию для переизбрания Януковича президентом в парламенте, - заявил Александр Третьяков. - Им нужно, во что бы то ни стало, контролировать 300 голосов в будущей Верховной Раде, а этого допустить нельзя. Именно с этой целью я иду в парламент. Вместе с демократическим большинством мы примем закон о порядке импичмента президента, отправим Януковича в отставку и поменяем власть в стране».

Нынешней власти, по мнению политика, выгоден подконтрольный парламент. «Сейчас она (власть. – ред.) выставляет на округах кандидатов, которые всеми силами пытаются попасть в парламент путем очень кратковременной, ровно по протяженности избирательной кампании, заботы об избирателях, - сказал в интервью Александр Третьяков. - Таких «деятелей» допускать во власть нельзя. Ведь «латанием дыр» жизнь людей не улучшишь, нужно в корне менять саму систему управления страной».

Политик уверен, что нужно «преградить путь во власть представителям нынешнего режима, которые попав в стены Верховной Рады станут «тушками»-торговцами голосами, а о народе забудут на целых пять лет».

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.