Мэрия Москвы дала добро на «Марш миллионов» 15 сентября

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.

«Марш 15 сентября согласован от м.Пушкинская до пр.Сахарова (внешняя сторона). По бульварам через Садовое кольцо. С 14.00 до 22.00», - сказал С.Удальцов.

По его словам, мэрия сократила количество участников марша до 25 тысяч человек. «Не вижу проблемы, мы готовы заплатить штраф за превышение численности», - добавил С.Удальцов.

На данный момент на страничке акции в социальной сети Facebook о своем участии в акции заявили около 3 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, на «Марше миллионов» оппозиционеры намерены требовать отставки Президента России Владимира Путина «как символа системы», а также проведения досрочных выборов в Госдуму РФ. Марш предполагается провести в 50 городах России.

Основные лозунги акции: «За свободную Россию без Путина!», «За досрочные выборы!» «За освобождение политзаключенных и прекращение репрессий!»

Заявка на проведение марша 15 сентября подавалась три раза. Изначально организаторы хотели согласовать участие 50 тыс. человек.

Подобные акции в Москве проводились 6 мая и 12 июня.

6 мая, накануне инаугурации Президента РФ В.Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.