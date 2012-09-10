ЦИК отвергает обвинения политиков и экспертов

Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии Отдела взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

"Критические выводы отдельных экспертов и известных организаций в адрес ЦИК не стихают до сих пор, хотя перед их обнародованием не было сделано хотя бы попытки проанализировать ситуацию", - говорится в комментарии.

В ЦИК напоминают, что 19 апреля Центризбирком своим постановлением утвердил порядок проведения жеребьевки по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины. "Этот документ определил установление одной общей жеребьевки по установлению очередности включения кандидатур в состав ОИК. Кстати, постановление прописано в полном соответствии с нормами закона и проголосовано в режиме заседания единогласно", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба подчеркивает, что в соответствии с требованиями Закона "О выборах народных депутатов", в частности пункта 3 статьи 12, одним из субъектов избирательного процесса является политическая партия, которая выдвинула кандидата в депутаты. "Именно субъект избирательного процесса имеет право подавать кандидатуры в состав ОИК во всех 225 избирательных округах. Хотя одно время именно Комиссия в своих предложениях законодателю подавала норму, которая предусматривала, что субъект избирательного процесса - политическая партия подает кандидатуры только в ОИК одномандатного избирательного округа, где зарегистрирован ее кандидат. Но это предложение было проигнорировано", - напоминается в сообщении.

ЦИК объясняет, что 21 августа, согласно законодательству, завершился срок представления субъектами избирательного процесса кандидатур в состав ОИК. "Своим правом воспользовалась 81 политическая партия. При этом среди субъектов представления были партии, которые выдвинули кандидатов в народные депутаты всего в нескольких округах. Но даже такие политические партии на законодательном уровне имели все полномочия по участию в формировании ОИК", - отмечает пресс-служба.

В течение 22-24 августа ЦИК осуществила проверку документов около 15 тысяч кандидатов, поданных субъектами избирательного процесса для последующего включения в состав ОИК, на соответствие требованиям закона. "Эта процедура была осуществлена в сжатые сроки, поскольку закон требовал провести жеребьевку до 24 августа включительно. Собственно и следующий этап - жеребьевка - состоялся своевременно, 24 августа, как и требует закон, по принципу одной общей жеребьевки по установлению очередности включения кандидатур в состав всех 225 ОИК", - объясняют в ЦИК.

"Только сама процедура жеребьевки (вытягивание из барабана 81 конверта, объявление и документальная фиксация результата) по этой сокращенной, как трактуют эксперты, схеме продолжалась в режиме заседания ЦИК 40 минут. Однако если бы комиссия действовала по другому принципу и проводила бы жеребьевку 81 субъекта по всем 225 округам, то вышеупомянутые 40 минут необходимо умножить на 225 округов. Таким образом, этот процесс даже в непрерывном режиме занял бы 9000 минут, что составляет 150 часов рабочего времени или 6,25 суток! Следовательно, только один из элементов формирования состава ОИК завершился бы лишь 30 августа (при условии работы без какого-либо перерыва!). И это в то время, когда законодатель четко прописал, что окружные избирательные комиссии должны быть сформированы не позже 26 августа", - отмечается в комментарии.

В ЦИК отмечают, что не имели права действовать по такой схеме, поскольку это привело бы к нарушению законодательных норм и срыву избирательного процесса.

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"Только жеребьевкой дело формирования ОИК завершиться просто не могло. Следующими, не менее ответственными действиями Комиссии стали определение состава ОИК как такового и ее руководящего состава, которые также нуждались в определенном времени. Напомним, все это необходимо было сделать не позже 26 августа, как определяет закон. Как видите, ничего личного, а лишь чистая арифметика, построенная на выписанных в законе сроках, о которых почему-то забыли, случайно или нет, уважаемые исследователи. В чем же нарушение? Видимо, в том, что сильно кому-то хочется, чтобы оно было", - подчеркивается в сообщении.

В ЦИК отмечают, что Центризбирком "далек от мысли, что многочисленный отряд воинственных "экспертов" после этого разъяснения прекратит упреки в адрес ЦИК. "Напротив, без особых усилий можно заранее спрогнозировать, что они будут трактовать это не иначе как оправдание. Иного не дано в принципе. Поэтому приведенные доводы и расчеты в большей степени адресованы избирателю и обществу, которое в очередной раз пытались ввести в заблуждение. Выслушав обе стороны, они обязательно определят для себя истину, которая, как известно, дороже всего", - подчеркивают в ЦИК.