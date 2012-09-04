КИУ: сменить члена избиркома стоит 10 тысяч долларов

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления КИУ Александр Черненко.

По его словам, из 19 партий, которые получили право делегировать своих представителей в состав ОИК, большинство является неизвестными или малоизвестными партиями, которые подают в списки состава комиссий абсолютно случайных людей, а в отдельных случаях - людей, которые не давали согласия работать в ОИК и не имеют вообще соответствующего опыта работы.

"Следовательно, есть основания считать, что эти партии являются техническими... Таким образом, мы прогнозируем, что приблизительно половина членов комиссий сменится до момента выборов. То есть, мы получим из-за этих технических партий полностью нарушенный баланс в комиссиях", - сказал А.Черненко.

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По его словам, сегодня называют даже расценки: чтобы сменить члена комиссии, следует заплатить 10 тысяч долларов, сменить представителя руководящего состава - 20 тысяч долларов.

В то же время А.Черненко не исключает, что такая же судьба - переформатирование - в дальнейшем ожидает и составы участковых комиссий, на должности в отдельных из которых будут претендовать более 100 человек.

"В итоге мы получим абсолютно несбалансированный состав участковых избирательных комиссий", - отметил А.Черненко.