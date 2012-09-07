В деле о покушении на Путина появился еще один подозреваемый

Как сообщают «Известия», в этом деле появился новый фигурант — уроженец Чечни Эдельгиреев.

По одной из версий следствия, он мог быть связным между главарем северокавказских боевиков Доку Умаровым и «одесскими террористами» Адамом Осмаевым и Ильей Пьянзиным, а также отвечал за снабжение их взрывчаткой.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, Эдельгиреев в составе банды участвовал в подготовке покушения на президента Владимира Путина и сейчас он объявлен в международный розыск. Ему уже заочно предъявлены обвинения в посягательстве на жизнь госдеятеля, хранении и сбыте взрывчатых веществ и бандитизме.

Жена подозреваемого Адама Осмаева Амина Окуева сказала, что ничего не слышала о появлении нового обвиняемого.

— Нас никто не знакомил с материалами дела, мы даже не знаем, сколько в нем фигурантов, — рассказывает Амина. — Адвокатов к мужу не допускают уже почти два месяца. А лично я такого человека не знаю.

По версии следствия, 28-летний гражданин Казахстана Илья Пьянзин и 26-летний россиянин Руслан Мадаев прилетели в Одессу из Арабских Эмиратов. У них, считают контрразведчики, были четкие инструкции от Доку Умарова. Возглавить террористическую ячейку должен был Адам Осмаев, объявленный Россией в международный розыск за попытку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова в 2007 году. В Одессе Пьянзин и Мадаев должны были обучиться минно-взрывному делу, а после тренировок совершить несколько диверсий в России на объектах ТЭК, а затем взорвать кортеж Владимира Путина.

Однако 4 января 2012 года в одесской квартире, где проживали террористы, произошел взрыв. Мадаев погиб, Пьянзин получил ранения и позже на допросе признался, что состоит в террористической организации. Спустя месяц был задержан Осмаев. Служба безопасности Украины предъявила Осмаеву и Пьянзину обвинения в создании террористической организации и подготовке к теракту.

Сразу же после задержания Осмаева и Пьянзина российская Генпрокуратура направила Украине запрос об их выдаче. В августе Илья Пьянзин был экстрадирован в Россию, а выдачу Адама Осмаева приостановил Европейский суд по правам человека.