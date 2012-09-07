Оппозиция будет инициировать недоверие Нацсовету по телерадиовещанию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя ВР Николай Томенко.

Он отметил, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации инициирует отчет Нацсовета в парламенте Украины.

В то же время он напомнил, что на заседание Комитета не явились представители Партии регионов и внефракционные, и поэтому решения Комитета по этому вопросу нет. По его словам, оппозиция подготовит проект постановления о выражении недоверия Нацсовету и отставке тех четырех членов Нацсовета, которые назначались от ВР.

По теме: Ситуацию с отключением ТВі промониторит Нацсовет телерадио

В то же время Н.Томенко не исключает, что парламентское большинство не поддержит такую инициативу.

По его словам, было бы целесообразно заслушать Нацсовет относительно ситуации в информационном пространстве и, в частности, об исключении из эфира канала ТВі.