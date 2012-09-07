Оппозиция будет инициировать недоверие Нацсовету по телерадиовещанию
Оппозиция будет инициировать выражения недоверия Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и требовать отставки тех ее членов, которые назначены от парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге заместитель председателя ВР Николай Томенко.
Он отметил, что Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации инициирует отчет Нацсовета в парламенте Украины.
В то же время он напомнил, что на заседание Комитета не явились представители Партии регионов и внефракционные, и поэтому решения Комитета по этому вопросу нет. По его словам, оппозиция подготовит проект постановления о выражении недоверия Нацсовету и отставке тех четырех членов Нацсовета, которые назначались от ВР.
По теме: Ситуацию с отключением ТВі промониторит Нацсовет телерадио
В то же время Н.Томенко не исключает, что парламентское большинство не поддержит такую инициативу.
По его словам, было бы целесообразно заслушать Нацсовет относительно ситуации в информационном пространстве и, в частности, об исключении из эфира канала ТВі.