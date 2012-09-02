Яценко заявляет, что никакого отношения к ДТП под Уманью не имеет

Пресс-служба народного депутата Украины Антона Яценко сообщила, что народный депутат "не является участником указанного ДТП, не является свидетелем указанного ДТП и не имеет к нему никакого отношения", пишет ЛигаБизнесИнформ.

В пресс-службе также заявили, что по факту распространения неправдивой информации в печати о ДТП и участников этого приключения, готовятся иски в суд.

"Яценко, как кандидат в народные депутаты Украины официально обращается к своим оппонентам с просьбой не использовать в предвыборной компании грязные политические технологии и черный PR", - сказано в сообщении.