Яценко заявляет, что никакого отношения к ДТП под Уманью не имеет
13:06, 02 сентября 2012Политика
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Антон Яценко заявил о своей непричастности к происшедшему под Уманью ДТП, где погиб человек.
Яценко готовит иски к распространителям информации
Пресс-служба народного депутата Украины Антона Яценко сообщила, что народный депутат "не является участником указанного ДТП, не является свидетелем указанного ДТП и не имеет к нему никакого отношения", пишет ЛигаБизнесИнформ.
В пресс-службе также заявили, что по факту распространения неправдивой информации в печати о ДТП и участников этого приключения, готовятся иски в суд.
"Яценко, как кандидат в народные депутаты Украины официально обращается к своим оппонентам с просьбой не использовать в предвыборной компании грязные политические технологии и черный PR", - сказано в сообщении.
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