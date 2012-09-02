СМИ: Пьяный регионал на Mercedes'е протаранил Daewoo - есть жертвы

Об этом сообщил в ночь на воскресенье в своем Facebook журналист Артем Шевченко со ссылкой на источники из центрального аппарата МВД, пишет Украинская правда.

По его информации, ДТП произошло ночью под городом Умань. Яценко, находясь за рулем Мерседеса ML500, врезался в автомобиль Daewoo Nexia. Один человек в Daewoo погиб.

Источник сообщает, что депутат Яценко находился в состоянии алкогольного опьянения.

Онлайн-ресурс progolovne.ck.ua тоже подтверждает факт ДТП с участием регионала.

"Только что в ДТП попал кандидат в народные депутаты по уманскому округу Антон Яценко. Его джип "Мерседес GL500" на большой скорости разгромил "Дэу-Нексия" в 5 км от Умани. Очевидцы утверждают, что после этого нетрезвый Яценко снимал со своей машины номера . В "Дэу", говорят, никто не выжил ", - пишет издание.