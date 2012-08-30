Турчинов: Объединенная оппозиция определилась с кандидатом на пост мэра Киева
По словам одного из лидеров оппозиции, кандидатура приятно удивит многих.
Объединенная оппозиция уже определилась с кандидатом на должность Киевского городского головы.
Александр Турчинов отмечает, что эта кандидатура приятно удивит многих киевлян, и победа этого кандидата на выборах не вызывает у него никаких сомнений.
Об этом руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявил в интервью «5 каналу».
«Безусловно у нас есть кандидат, который сможет победить, защищать киевлян, восстановить основы демократии в Киеве. Во всяком случае я надеюсь, что киевлян не будет тогда беспокоить проблема отсутствия горячей или холодной воды », - заявил Турчинов.
«Когда мы будем оглашать это имя, мы это будем делать публично, я уверен - это приятно удивит многих киевлян, и у нас нет сомнений на счет победы», - добавил он.