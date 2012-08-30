Турчинов: Объединенная оппозиция определилась с кандидатом на пост мэра Киева

Объединенная оппозиция уже определилась с кандидатом на должность Киевского городского головы.

Александр Турчинов отмечает, что эта кандидатура приятно удивит многих киевлян, и победа этого кандидата на выборах не вызывает у него никаких сомнений.

Об этом руководитель центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» заявил в интервью «5 каналу».

«Безусловно у нас есть кандидат, который сможет победить, защищать киевлян, восстановить основы демократии в Киеве. Во всяком случае я надеюсь, что киевлян не будет тогда беспокоить проблема отсутствия горячей или холодной воды », - заявил Турчинов.

«Когда мы будем оглашать это имя, мы это будем делать публично, я уверен - это приятно удивит многих киевлян, и у нас нет сомнений на счет победы», - добавил он.