ЕС выразил сожаление в связи с отклонением жалобы на приговор Тимошенко

Как передает РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон Майкл Мэнн.

"Мы обращаем внимание украинских властей на важность принятия конкретных шагов для решения системных проблем судебной системы", - сказал М.Мэнн журналистам в Брюсселе.

По его словам, ЕС вновь призывает украинские власти не допускать избирательного правосудия.

"Мы продолжим внимательно следить за развитием судебных дел госпожи Тимошенко и господина Луценко, а также других лиц", - сказал представитель К.Эштон.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор действующим, после чего была подана кассация.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.

Сегодня, 29 августа, Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам признал законным приговор экс-премьеру. Суд постановил, что решения судов низших инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.