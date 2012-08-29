ЕС выразил сожаление в связи с отклонением жалобы на приговор Тимошенко
Евросоюз выражает глубокое огорчение в связи отклонением кассационной жалобы защиты экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу.
Как передает РИА «Новости», об этом заявил пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон Майкл Мэнн.
"Мы обращаем внимание украинских властей на важность принятия конкретных шагов для решения системных проблем судебной системы", - сказал М.Мэнн журналистам в Брюсселе.
По его словам, ЕС вновь призывает украинские власти не допускать избирательного правосудия.
"Мы продолжим внимательно следить за развитием судебных дел госпожи Тимошенко и господина Луценко, а также других лиц", - сказал представитель К.Эштон.
Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.
Апелляционный суд оставил приговор действующим, после чего была подана кассация.
С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.
Сегодня, 29 августа, Высший специализированный суд Украины по гражданским и уголовным делам признал законным приговор экс-премьеру. Суд постановил, что решения судов низших инстанций являются законными и обжалованию не подлежат.