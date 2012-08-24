УДАР отпраздновал День Независимости сбором мусора по всей Украине

Как отмечается в переданном УНИАН сообщении пресс-службы партии, акция под лозунгом «Чистый парк, чистая река – чистая страна» прошла во всех регионах Украины.

В столице активисты «УДАРа» вместе с кандидатами в народные депутаты от партии убирали лесопарковую зону возле озера Синее на Виноградаре. Участники акции собрали более двух тысяч пакетов с мусором.

Представители партии отметили, что 24 августа очистили страну от мусора, а 28 октября – очистят от «грязи политической».

По окончании акции партийцы и активисты «УДАРа» во всех регионах Украины возложили цветы к памятникам выдающимся украинцам, в частности, Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

Инициатор акции Виталий Кличко отмечает День Независимости в тренировочном лагере в Австрии. Там он готовится к бою с Мануэлем Чарр, который состоится 8 сентября в Москве.

Участников уборки Кличко поздравил в своем видеообращении.

«Наша страна станет другой только тогда, когда произойдет люстрация власти. В демократических странах выборы - это и есть очистка и смена власти. Сегодня в Украине нынешняя власть пытается убедить людей, что выборы - это почти предвоенный состояние. И мы украинцый не раз доказывали, что мы можем достойно, мирно, демократично менять и очищать власть - своей силой наших убеждений и мудростью», - отметил лидер «УДАРа», приветствуя украинцев с Днем Независимости.

«Следующая осень - это шанс на реализацию настоящих изменений. Я не сомневаюсь, что каждый из вас, кто не хочет жить в стране прошлого, преодолеет свои уныние и усталость, неуверенность и страх - чтобы вместе мы изменили лицо украинского государства на образ положительный и достойный уважения как у нас дома, так и в мире», - сказал Виталий Кличко.