Янукович пообещал поддерживать украинский как единственный государственный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на торжествах по случаю Дня Независимости Украины.

«Краеугольным камнем новой гуманитарной политики страны остается поддержка единственного государственного украинского языка», - отметил Президент.

По его словам, для того, чтобы на государственном языке создавался новый культурный продукт, проводились научные исследования, снимались фильмы, власть будет воплощать программу всесторонней поддержки украинского языка.

«Наше общее задание - создать и сохранить единое культурное пространство нашей страны», - сказал Президент.

В то же время он отметил важность соблюдения права каждого гражданина Украины свободно применять свой родной язык.

«Поэтому мы будем совершенствовать законодательство о развитии и применении других языков в Украине», - сказал Президент.

В.Янукович подчеркнул, что поручил правительству обеспечить в Украине изучение ведущих иностранных языков, начиная с дошкольных учебных заведений и школ, заканчивая вузами и курсами повышения квалификации.