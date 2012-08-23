Во львовских школах первый урок будет посвящен УПА

Об этом сообщили УНИАН в Управлении образования Львовского городского совета.

Также в управлении заверили, что все львовские школы обеспечены учебниками.

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„Особое внимание обращено на учебники и учебные пособия для первого класса. Во Львове ученики 5-х классов получат новое пособие «Вступ до історії України»», - сообщила УНИАН и.о. начальника управления образования Екатерина Гороховская.

Первый звонок в школах Львова прозвенит 1 сентября.