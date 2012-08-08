Во Львове издали дополнительный учебник истории: Круты, УПА, голодомор

Как сообщили УНИАН в Управлении образования Львовского городского совета, управление приобретет 2 тысячи экземпляров пособия, которое учителя истории во львовских школах смогут использовать в качестве дополнительного источника.

«Пособие, которое издали во Львове, не является альтернативным или обязательным учебником, а является дополнительным пособием», - отметила и.о. начальника Управления образования Львовского горсовета Екатерина Гороховская.

Автором пособия является учитель истории львовской школы № 28 Андрей Закалюк.

«Автор пособия не ставил себе задачу заменить учебники по истории Украины для 5-го класса. Андрей Закалюк хорошо знает их содержание, и поэтому в своем пособии акцентирует внимание на темах, которые, по его мнению, мало освещены», - сказала Е.Гороховская.

«Учителя, которые имеют опыт преподавания истории, не один год проработали в школе, собрались в учебно-методическом кабинете управления образования города Львова, и вместе с автором обсуждали данное пособие. Важность данного пособия заключается в том, что там не «другая» история, там история со всеми важными датами и фамилиями», - рассказала председатель методического объединения учителей истории Франковского района города Ирина Василькив.

По словам автора пособия, «в новом учебнике по истории Украины упущено много тем - бой под Крутами, термин «геноцид», также нет темы Украинской повстанческой армии, темы диссидентов, шестидесятников, темы Украинской революции 20 века».

А.Закалюк отметил, что дети в 5-м классе впервые знакомятся с историей Украины, они потом всю жизнь помнят именно эту историю. «Мы издали пособие полноценное – от древнейших времен и до современности, где полно раскрыты эти темы», - отметил он.

Пособие напечатало издательство «Астролябия». Его стоимость составляет 35 грн.