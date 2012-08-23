ВАСУ вытребовал документы для рассмотрения жалобы на Магеру и Шелудько

Высший административный суд Украины вытребовал у Центральной избирательной комиссии дополнительные документы для рассмотрения жалобы ЦИК на решение Киевского апелляционного административного суда относительно противоправности действий членов ЦИК Андрея Магеры и Валерия Шелудько во время регистрации бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка кандидатом в депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв до 18.30.

«Суд постановил для всестороннего полного и объективного рассмотрения жалобы вытребовать проект постановления ЦИК №147 и приложения к нему документов относительно Сацюка», - сказал председательствующий на заседании судья Олег Кравцов.

Судья подчеркнул, что эти документы необходимы для выяснения всех обстоятельств по делу.

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Как сообщал УНИАН, 19 августа Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК о регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты в одномандатном округе № 62 в Житомирской области.

Кроме того, суд признал противоправными действия двух членов Центризбиркома от оппозиции – А.Магеры и В.Шелудько - во время подготовки к рассмотрению на заседании ЦИК 3 августа вопроса о регистрации В.Сацюка кандидатом.

Отдельным постановлением суд решил "довести до ведома Президента Украины и председателя ЦИК для принятия соответствующих мер" информацию о нарушениях присяги, допущенных членами ЦИК В.Шелудько и А.Магерой.

21 августа в ВАСУ были направлены три самостоятельные жалобы относительно этого решения суда - ЦИК, А.Магеры и В.Шелудько.