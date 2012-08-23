У Татьяны Донец (№ 55 в списке оппозиции) - 7 квартир, дом, Порше и Бентли

Об этом свидетельствуют данные ее Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

В прошлом году совокупный доход Т.Донец составлял 998 тыс. 848 грн, из них - зарплата - 36 тыс. 582 грн. При этом указано, что Т.Донец является директором ООО “Спектр-Б” и физическим лицом-предпринимателем.

Также в прошлом году кандидат получила дивидендов и процентов 472 тыс. 743 грн, а ее доход от осуществления предпринимательской деятельности составлял 490 тыс. 54 грн.

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На счетах в банках Т.Донец имеет 10 млн 581 тыс. 546 грн, которые вложила в прошлом году. При этом размер взносов в уставной капитал общества составляет 1 млн 23 тыс. 910 грн.

В 2011 году Т.Донец оплатила за добровольное страхование 219 тыс. 491 грн, на погашение основной суммы ссуды потратила 1 млн 590 тыс. 766 грн, еще 133 тыс. 766 грн - на погашение суммы процентов по ссуде.

Кандидат имеет квартиры площадями 132,8; 266,8; 46,1; 70,5; 158,1; 137; 370,7 кв. м, а также дом площадью 405,4 кв м.

При этом Т.Донец владеет также другим недвижимым имуществом площадями 188,3; 461,7; 141,1; 420; 524,6; 527,8 кв. м, однако не указано какими именно.

Кроме того, кандидат имеет два автомобиля: Porshe Cayenne 2006 года объемом двигателя 4510 куб. см и Bentley Continental GTC 2007 года с объемом двигателя 5998 куб.см.