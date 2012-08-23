У первого вице-спикера Мартынюка - ни дома, ни квартиры, ни машины, ни счетов

Об этом свидетельствует его декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованная на сайте Центральной избирательной комиссии.

В прошлом году совокупный доход первого вице-спикера составлял 487 тыс. 401 грн. При этом 235 тыс. 348 грн из них - заработная плата и 38 тыс. 837 грн - материальная помощь. Поступления по страховым выплатам, страховым возмещениям, выкупным суммам и пенсионным выплатам А.Мартынюка составляют 213 тыс. 216 грн.

Первый заместитель председателя Верховной Рады владеет земельным участком в 1200 кв м.

При этом, напротив граф “жилые дома”, “квартиры”, “садовый дом”, “гаражи”, “другое недвижимое имущество” стоят прочерки, что означает отсутствие такого имущества у А.Мартынюка. Такой же прочерк стоит и напротив графы “автомобиль”. В то же время отмечается, что на содержание своего имущества в 2011 году первый вице-спикер потратил 40 тыс. 721 грн.

На банковском счете А.Мартынюка и на счетах в других финансовых учреждениях также нет денег.

В декларацию А.Мартынюка занесена как член семьи его супруга. Однако, согласно декларации, в течение 2011 года она ничего не заработала и у нее также нет никакого имущества.