Нарушая закон, в Луганске ПР рекламируют на маршрутках (фото)

Об этом сообщают активисты общественного движения ОПОРА.

Это является грубым нарушением ст. 74 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины», в которой указано, что размещение носителей политической рекламы на наружной поверхности и внутри транспортных средств общего пользования, в том числе такси, размещение политической рекламы в помещениях и на зданиях станций метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалах , портах и аэропортах, а также распространение материалов предвыборной агитации, в том числе политической рекламы, через телерадиотрансляционные или другие информационные сети оповещения пассажиров и информационные табло в помещениях станций и вагонах метрополитена, автобусных и железнодорожных вокзалов, портов и аэропортов, в транспортных средствах общественного пользования запрещено.

Пресс-секретарь Луганской областной организации Партии регионов Марина Мендель сказала общественным наблюдателям, что им ничего не известно об этой рекламе. «Вы очень ошибаетесь, такого не может быть на улицах Луганска. Мне не известны такие факты», - сказала пресс-секретарь.