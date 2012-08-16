Четыре политсилы преодолевают 5% барьер в Раду (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил социолог Евгений Копатько, ссылаясь на данные соцопроса.

В частности, по словам Е.Копатько, за Партию регионов готовы проголосовать 20,2% опрошенных, за Объединенную оппозицию – 18,6%, за «УДАР» - 9,9%, за КПУ – 8,3% опрошенных.

Кроме того, за партию «Украина - вперед!» готовы проголосовать 4% опрошенных и за партию «Свобода» - 3,8% опрошенных.

При этом Партию регионов готовы поддержать 25,5% тех, кто точно или, скорее всего, примет участие в выборах; Объединенную оппозицию - 24,5%, «УДАР» - 12,8%, КПУ – 10,4%, «Украина - вперед!» - 4,9%, ВО «Свобода» - 4,6% избирателей.

При этом 43% опрошенных заявили, что точно будут голосовать на парламентских выборах, 28% - скорее всего, будут голосовать, 13% - еще не решили, 5% - скорее всего, не будут голосовать, 11% - точно не будут голосовать на выборах.

*** Опрос был проведен с 3 по 13 августа, сбор информации проводился во всех регионах Украины, опрошено 3 тыс. 117 респондентов, средняя погрешность выборки составляет 2%.