РФ планирует упростить процедуру получения российского гражданства

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщила начальник управления по вопросам гражданства ФМС России Валентина Казакова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«ФМС прорабатывает эти вопросы и эти новации», - сказала В.Казакова, отвечая на вопрос, что ждет граждан стран бывшего СССР в вопросе получения российского гражданства.

По ее словам, ФМС России готовит соответствующие предложения, которые представит на ближайшем заседании комиссии при Президенте РФ по вопросам гражданства.

«Эта тема будет обсуждаться, это произойдет уже в сентябре», - сказала В.Казакова.

Она сообщила, после этого надо будет внести соответствующие законодательные изменения.

При этом он отметила, что гражданство РФ можно получить по упрошенной схеме уже сейчас по программе добровольного переселения соотечественников. Также действует упрощенная система получения гражданства по международным соглашениям, которые существуют с Киргизией, Беларусью и Казахстаном.