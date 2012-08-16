Высший спецсуд рассматривает кассацию на приговор Тимошенко по газовому делу

Как передает корреспондент УНИАН, в отличие от предыдущих раз, у представителей гособвинения не было ходатайств об очередном перенесении рассмотрения кассационной жалобы.

В начале судебного заседания присутствующие в зале народные депутаты от оппозиции развернули и пытались прикрепить на стену репродукцию картины эпохи Ренессанса, на которой изображено, как из судьи за вынесение неправосудного решения живьем сдирают кожу.

Председательствующий на судебном процессе судья Станислав Мищенко попросил депутатов свернуть картину, отметив, что в зале заседания не должно быть каких-либо других атрибутов, кроме тех, которые предусмотрены законом. В связи с этим между ним и депутатами возник непродолжительный спор, во время которого судья предупредил, что в случае нарушения порядка в зале он вынужден будет удалять виновных. После того, как депутаты подчинились требованию председателя, он сообщил, что в суд поступило заявление Ю.Тимошенко, в котором она просит рассмотреть кассацию в ее отсутствие.

Также С.Мищенко отметил, что в суд поступили заявления адвоката экс-премьера Александра Плахотнюка о приобщении к материалам дела выдержки из заключения судебно-медицинской экспертизы, которая проводилась в отношении Ю.Тимошенко.

Кроме того, председатель сообщил, что в суд поступило в трех томах заключение эксперта (какое именно и какого эксперта он не уточнил). После заслушивания мнения сторон - участниц процесса указанные документы были приобщены к материалам дела.

Сейчас суд объявляет содержание кассационной жалобы.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзализныци" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор по газовому делу сначала было назначено на 15 мая, затем перенесено на 26 июня, затем - на 12 июля и на 16 августа. Ю.Тимошенко неоднократно обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.