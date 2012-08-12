Сельский голова заявил об избиении: Мне сыпнули в глаза перца и сломали руку

Как сообщил корреспонденту УНИАН сам С.Гайдабука, его утром 9 августа возле дома избили двое неизвестных мужчин.

«9 августа я вышел из дома, нес мусор и направлялся к своей машине, чтобы ехать на работу. Вдруг мне сыпнули в глаза красный перец. Двое мужчин, один из которых был с ломом, начали избивать. Но я защитился, по голове не попали, попадали по рукам, ногам. Поломали мне руку», - рассказал председатель сельсовета, отметив, что «напали утром в 8.20, рядом с домом».

«Я плохо видел, потому что тяжело ориентироваться, когда полностью засыпаны глаза. Я сделал несколько шагов назад, туда, где были люди. Нападавшие побоялись за мной бежать и скрылись», - добавил С.Гайдабука.

Он сообщил, что написал заявление в милицию о случившемся и оповестил все силовые структуры, но не надеется на раскрытие данного преступления.

«Да, заявление я подал в милицию. И милиция об этом знает, и СБУ знает, и прокуратура, все силовые структуры знают…. Дело в том, что я так думаю, что это преступление и не раскроется. Они занимаются, но конкретики нет никакой», - предположил С.Гайдабука.

Это нападение глава сельсовета связывает с неприязненными отношениями, которые сложились у него с бывшим сельским головой (Константином Макейченко).

С. Гайдабука рассказал, что в свое время и он, и бывший голова в 2010 году баллотировались на выборах на эту должность, будучи вместе членами Партии регионов, но С.Гайдабука – как самовыдвиженец, а его соперник шел по партийному списку.

Когда же победил С.Гайдабука, то, по его словам, его предшественник начал чинить ему разные козни. «Нападение связываю с предшественником, больше некому. Это знают все, что больше некому на меня нападать. Мне и машину краской обливали. Он мне в кабинете и провода обрезал, и сейф закрыл, закодировал, сотрудники милиции его потом распиливали, двери были замкнуты, он ключи никому не отдавал, мы двери срывали», - объяснил пострадавший.

С.Гайдабука также отметил, что ему угрожали, когда он пытался «навести порядок по землям, выяснить, кто не платит в бюджет, выяснить с землями, которые запаханы».

Председатель сельсовета говорит, что ему «советовали не трогать земли бывшего сельского головы».

«У нас война была на местном уровне, да. Разборок на уровне партийных не было. Это связано с профессиональной работой», - сказал С. Гайдабука, добавив, что сегодня его соперник уже кандидат в народные депутаты Украины.