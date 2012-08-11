Суд отказал Тимошенко и Луценко в праве баллотироваться в ВР

Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу Объединенной оппозиции «Батькивщина» относительно отмены постановления Центральной избирательной комиссии, которым бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко и бывшему министру внутренний дел Украины Юрию Луценко было отказано в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины, в связи с наличием у них непогашенной судимости.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение коллегии суда было оглашено в 14.30.

Суд мотивировал свое решение тем, что законодательство не позволяет регистрацию кандидатами в народные депутаты лиц, которые имеют на время регистрации непогашенную судимость.

Народные депутаты, присутствовавшие во время судебного рассмотрения, встретили оглашение судьей решения скандированием: «Позор!».

Как сообщал УНИАН, 8 августа Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами в народные депутаты по списку «Батькивщины» экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Украины Ю.Луценко.

Как отметил член ЦИК Александр Шелестов, учитывая документы, поданные в ЦИК 6 августа Министерством внутренних дел, а 8 августа Печерским судом и Генпрокуратурой, комиссия выявила обстоятельства, которые лишают Ю.Тимошенко и Ю.Луценко права баллотироваться в народные депутаты и быть включенными в список «Батькивщины» под номерами 1 и 5 соответственно.

Сегодня Киевский апелляционный административный суд рассматривал жалобу Объединенной оппозиции. На заседании суда присутствовали лидеры Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов, Анатолий Гриценко, Андрей Кожемякин, Юрий Одарченко, Николай Мартыненко, а также народные депутаты от оппозиции.