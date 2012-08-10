Польский МИД принес извинения за коррупционеров в луцком консульстве

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-секретаря польского МИД Марчина Босацкого.

"Мы огорчены, что несколько работников поставили под угрозу имидж МИД и дружественную к нашим соседям на Востоке политику, оцененную украинским, белорусским и российским обществом. Просим прощения за их действия", - сказано в заявлении.

Пресс-секретарь отметил, что министерство решило провести проверку деятельности консульства в Луцке после появления в начале августа сообщений в средствах массовой информации о коррупции в этом учреждении.

По данным М.Босацкого, решение об отозвании всех визовых консулов и генконсула из Луцка после выявления нарушений принял лично министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

С целью усиления контроля за своими работниками МИД Польши решил создать специальный электронный ящик antykorupcja@msz.gov.pl, на который можно отправлять информацию о злоупотреблении польских дипломатов.

"Подчеркиваем, что действия в Луцке не повлияют ни на темпы, ни на количество виз, которые выдаются гражданам Украины. МИД Польши в дальнейшем будет продолжать реализовать принципов дружественной визовой политики на Востоке в рамках процедур Шенгенской зоны, которые нас обязывают", - сказал М.Босацкий.

Как сообщал УНИАН, МИД Польши сегодня объявил об отозвании генерального консула в Луцке Марека Мартинека и всех пяти визовых консулов из-за выявленных во время проверки нарушений при выдаче виз, которые, в частности, заключались в выдаче виз ряду заявителей вне очереди и создания "виртуальной очереди" официальным посредником консульства.

По неофициальным данным, ряд работников Луцкого консульства совместно с местным предпринимателем в течение последних двух лет организовали нелегальную выдачу шенгенских многократных виз, которые продавали желающим за 300-900 евро, в то время как их официальная стоимость для украинцев составляет 35 евро.

На прошлой неделе польская прокуратура, которая расследует дело о нелегальной выдаче виз в Украине с 2011 года, сообщила, что на данном этапе не выдвигала обвинений ни одному польскому дипломату.