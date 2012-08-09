Симоненко в Харькове заанонсировал изменение курса после выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Харькове лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, комментируя программу, с которой КПУ идет на парламентские выборы.

«В наших программах для Харькова - это поддержка крупнейшей науки, базы высшей школы, развитие машиностроения и сохранение потенциала, который мы имеем», - сказал П.Симоненко.

При этом судьбу крупных промышленных предприятий харьковского региона он связывает с углублением интеграции с Россией и задачей радикального изменения курса развития Украины.

«Ведь ни для кого не секрет, что если только мы не углубим интеграцию с Российской Федерацией и не восстановим необходимые для Украины рынки, судьба харьковского «Турбоатома» не очень радужная. Поэтому мы, понимая все эти угрозы, сегодня ставим задачу радикально изменить курс и внедрить альтернативный курс развития Украины после решения вопроса о выборе власти в октябре нынешнего года», - заявил П.Симоненко.

По его словам, внимание коммунистов сегодня обращено, в частности, на крупнейшие предприятия оборонной промышленности, энерго- и сельхозмашиностроения Харьковщины, успешная работа которых является большим потенциалом для развития экономики Украины.

«В оборонном комплексе это завод им. Малышева, в электронной и космической технике - это то, что связано с заводом им. Шевченко, в энергетике - «Турбоатом» и другие предприятия. Все, что связано с сельхозмашиностроением, - это Харьковский тракторный завод», - сказал П.Симоненко.

«Все это, - подчеркнул коммунист, - нами обязательно будет использовано, как основные направления государственной поддержки».

По его словам, «позиция Компартии четка и понятна: только тогда государство будет считаться развитым и перспективным, если это получает развитие в машиностроении». «Поэтому, - сказал П.Симоненко, - мы ценим весь тот труд, который был реализован в предыдущие годы по развитию харьковского потенциала, и будем делать все для того, чтобы не только сберечь его, а и приумножить - особенно в области высокоемких технологий».

При этом лидер КПУ поддал критике политику государства относительно крупных госпредприятий, назвав для примера Харьковское государственное авиационное промышленное предприятие.

«Судьба Харьковского авиазавода сегодня однозначно зависит от того, какая будет внутренняя политика и внешняя. Если такая, как сегодня проводится, - судьба этого предприятия предрешена, и я не хочу никого огорчать, но я вам еще раз подтверждаю то, что я знаю: судьба Харьковского авиазавода - это небытие. А мы сегодня ставим задачу возродить этот крупнейший научный потенциал высоких технологий, имеющихся разработок в интересах Украины и через глубокую интеграцию в рамках СНГ способствовать тому, чтоб мы вернули рынок СНГ для нашего украинского производителя», - сказал П.Симоненко.

Лидер КПУ считает, что Компартия Украины серьезно работала все последние 5 лет и ей под силу решение больших задач развития страны. «Мы очень серьезно работали над тем, чтобы наши программные положения отвечали интересам наших избирателей», - сказал П.Симоненко. «Программа, с которой мы идем на выборы, является народной программой», - заявил лидер коммунистов.

«Мы будем отстаивать сегодня позицию вступления и в Таможенный союз на территории СНГ, мы будем предлагать решить вопрос о едином экономическом пространстве, вы знаете нашу позицию - мы проголосовали за зону свободной торговли. Мы, безусловно, предлагаем далее развивать евразийское экономическое сообщество и будем предлагать вступать Украине в Шанхайскую организацию сотрудничества. Это перспективные рынки сегодня, это доступность наших технологий и так далее», - заявил П.Симоненко.