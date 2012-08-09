Дочь Тимошенко говорит, что ее мать поливают грязью, из-за боязни санкций
Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко считает, что власть применяет против ее матери черный пиар, поскольку боится введение международных санкций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Тимошенко сказала сегодня на брифинге перед Харьковской больницей «Укрзализныци», где экс-премьер проходит курс лечения.
«Европейское и американское сообщество, политики в Европе и Америке уже перешли к действиям, а не только к заявлениям. Сегодня мы знаем, что уже обсуждаются в Сенате и Европейском парламенте санкции против власти, против В.Януковича и его окружения», - напомнила Е.Тимошенко.
По ее мнению, заявления первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина о готовности выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, об избиении экс-премьером работника СИЗО, а также фальсифицированное видео с изображением якобы ее матери, которое должно в ближайшее время появиться в интернете, - это спланированная акция против Ю.Тимошенко.
«Боясь этого (санкций УНИАН), они в лице Кузьмина придумывают пиар-акции и обвиняют маму уже в нападении на охранников, в убийстве и в симуляции. Конечно, это уже выглядит как агония, которая не приведет к успешному результату, а только глубже дискредитирует саму власть и людей, которые работают на Януковича», - отметила Е.Тимошенко.
Она выразила уверенность, что черный пиар, который против Ю.Тимошенко используют «слуги Януковича», не будет успешным.