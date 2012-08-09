Дочь Тимошенко говорит, что ее мать поливают грязью, из-за боязни санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Е.Тимошенко сказала сегодня на брифинге перед Харьковской больницей «Укрзализныци», где экс-премьер проходит курс лечения.

«Европейское и американское сообщество, политики в Европе и Америке уже перешли к действиям, а не только к заявлениям. Сегодня мы знаем, что уже обсуждаются в Сенате и Европейском парламенте санкции против власти, против В.Януковича и его окружения», - напомнила Е.Тимошенко.

По ее мнению, заявления первого заместителя генпрокурора Украины Рената Кузьмина о готовности выдвинуть Ю.Тимошенко обвинение по делу об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня, об избиении экс-премьером работника СИЗО, а также фальсифицированное видео с изображением якобы ее матери, которое должно в ближайшее время появиться в интернете, - это спланированная акция против Ю.Тимошенко.

«Боясь этого (санкций УНИАН), они в лице Кузьмина придумывают пиар-акции и обвиняют маму уже в нападении на охранников, в убийстве и в симуляции. Конечно, это уже выглядит как агония, которая не приведет к успешному результату, а только глубже дискредитирует саму власть и людей, которые работают на Януковича», - отметила Е.Тимошенко.

Она выразила уверенность, что черный пиар, который против Ю.Тимошенко используют «слуги Януковича», не будет успешным.