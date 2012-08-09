ГПУ обвинит Тимошенко в убийстве, как только у нее пройдет стресс

У Генпрокуратуры достаточно оснований, чтобы предъявить обвинение Юлии Тимошенко в причастности к убийству нардепа Евгения Щербаня. Об этом в интервью "Сегодня" заявил первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

"Как заявили немецкие врачи, ей надо отдохнуть от стрессов 8 недель (примерно до второй половины сентября. — прим. ред.). Вот мы и ждем, когда этот срок закончится. Как только врачи скажут, что можно ее тревожить, мы с обвинением сразу к ней придем. У нас для этого все готово", - сказал он.

На вопрос, будет ли это некое новое уголовное дело, касающееся только Юлии Тимошенко, первый зам Пшонки ответил отрицательно.

"Дело в отношении исполнителей убийства Щербаня было расследовано, направлено в суд и по нему есть приговор. Дело в отношении заказчиков выделили в отдельное производство, расследовали сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры, установив причастных к организации и финансированию этого заказного преступления. Мы намерены предъявить Юлии Тимошенко обвинение в соучастии в нем", - объяснил Р. Кузьмин.