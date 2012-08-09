Наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев, Митт Ромни, перепутал сикхов с шейхами во время своего выступления в штате Айова.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на "Скай-Ньюз". Ромни допустил оплошность, когда выражал соболезнования близким людей, убитых в храме сикхов в Висконсине 5 августа. "Мы почтили минутой молчания память людей, которые погибли в храме шейхов", - сказал Ромни. Затем он добавил, что шейхи одни из самых миролюбивых людей на свете.

Впоследствии пресс-секретарь кандидата в президенты заявил, что Ромни оговорился.