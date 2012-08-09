Ромни перепутал сикхов с шейхами
08:21, 09 августа 2012Политика
1126 0
Соперник Обамы допустил досадную оплошность во время выступления.
Митт Ромни оговорился
Наиболее вероятный кандидат в президенты США от республиканцев, Митт Ромни, перепутал сикхов с шейхами во время своего выступления в штате Айова.
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на "Скай-Ньюз". Ромни допустил оплошность, когда выражал соболезнования близким людей, убитых в храме сикхов в Висконсине 5 августа. "Мы почтили минутой молчания память людей, которые погибли в храме шейхов", - сказал Ромни. Затем он добавил, что шейхи одни из самых миролюбивых людей на свете.
Впоследствии пресс-секретарь кандидата в президенты заявил, что Ромни оговорился.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter