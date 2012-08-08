Прокурор говорит, что рассмотрение дела ЕЭСУ без Тимошенко - невозможно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время «прямой линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине» сказал прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин, комментируя по просьбе читателей возможные способы проведения судебного слушания по делу о деятельности ЕЭСУ при условии отказа подсудимой принимать участие в заседании.

«Я могу сказать только то, что предусмотрено по закону. На сегодняшний день дело с обвинительным заключением поступило в суд. Суд начал рассматривать это дело по существу. По действующему законодательству, предусмотрено, что суд должен рассматривать дело только в присутствии подсудимого», - сказал Г.Тюрин.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «все ходатайства гособвинителей направлены на то, чтобы строго соблюдался закон, и было обеспечено право на защиту Юлии Владимировны».

По словам Г.Тюрина, на данное время, в соответствии с рекомендациями немецких и украинских врачей, «идет процесс реабилитации в ЦКБ № 5 Харькова».