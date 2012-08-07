Янукович после выборов поедет в Китай

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с заместителем председателя правления "Государственного банка развития Китая" Ли Цзипинем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, в ходе встречи, которая прошла сегодня в Киеве, Н.Азаров отметил заинтересованность Украины в использовании китайских технологий газификации угля в рамках реализации проектов по замещению природного газа, и высказал надежду на расширение двустороннего сотрудничества.

"Для нас вопрос замещения дорогого импортного газа углем - это стратегический вопрос. Мы заинтересованы в китайских технологиях газификации угля до водоугольного топлива. Успешная реализация этого проекта даст возможность во время государственного визита Президента Украины в КНР, который запланирован на ноября, говорить о более масштабных проектах", - сказал Н. Азаров.

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Как сообщал УНИАН, 16 июля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Договоренность о визите Президента Украины в КНД была достигнута в марте т.г. в Сеуле в ходе встречи В.Януковича и председателя КНР Ху Цзиньтао.