Герман: Янукович подпишет языковой закон и внесет в ВР изменения к нему

Об этом в комментарии УНИАН сказала Советник Президента Украины – руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины Анна Герман, рассказывая об итогах встречи главы государства с представителями интеллигенции.

«С поправками Президента закон перестает быть таким, что раскалывает общество. Поэтому я думаю, что он будет подписан, и изменения к нему будут приняты в сентябре», - сказала А.Герман.

Она заметила, что Президент дал поручение премьер-министру Украины Николаю Азарову создать рабочую группу, которая будет работать над созданием государственной целевой программы по поддержке украинского языка. Также А.Герман сказала, что Президент предложит на рассмотрение парламента поправки к закону о языковой политике, которые имеют целью снять существующие сегодня опасности.

«Президент сказал, что изменения к данному закону должны быть проголосованы уже в сентябре, и за них должны проголосовать все парламентские фракции. Это должно быть днем объединения украинского народа. Я думаю, что это самый существенный результат сегодняшней встречи», - сказала советник Президента.

Она также заметила, что в это же время должна быть принята и государственная целевая программа развития украинского языка.

«Она, возможно, важнее, чем все остальное, и сделает невозможными все опасности, заложенные в данном законе, который, я думаю, будет подписан, но с теми предложениями, которые подал Президент», - сказала А.Герман.

Кроме того, по ее словам, Президент предложил создать наблюдательный совет, который следил бы за выполнением государственной целевой программы по развитию украинского языка.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "Об основах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, где не меньше 10% жителей говорят на этом языке.

31 июля председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин подписал Закон "Об основах государственной языковой политики", который расширяет применение русского языка на региональном уровне. Документ направлен на подпись Президенту Украины.

В тот же день СМИ обнародовали ответ советника Президента Украины Марины Ставнийчук на обращение партнерства "Новый гражданин", в котором говорится, что значительная часть положений языкового закона не согласовывается с Конституцией Украины и международными документами, ратифицированными Украиной, в частности с Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств.

"Принятие закона состоялось с грубым нарушением требований статей 47, 116-122, 130 Закону "О Регламенте Верховной Рады", а значительная часть положений закона не согласовывается с положениями Конституции Украины и международных документов, ратифицированных Украиной, в частности Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств ", - отмечается в ответе М.Ставнийчук.

Кроме того, советник Президента утверждает, что закон противоречит решению Конституционного суда от 14 декабря 1999 года № 10рп/99 по делу об официальном разъяснении положений статьи 10 Конституции относительно применения государственного языка.