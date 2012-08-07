ЦИК исключил из списка десять «ударников» Кличко

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, такое решение было принято сегодня на заседании комиссии.

В частности, как отмечается в сообщении, рассмотрев соответствующие документы, ЦИК установил, что на день представления заявления партии "УДАР» о регистрации избирательного списка в ЦИК не подали заявления о согласии баллотироваться кандидатами в народные депутаты 10 человек от этой политической силы, в частности: Юрий Купчий, Александр Перминов, Александр Греховодов, Олег Игамбердиев, Николай Гончаренко, Сергей Осетров, Андрей Ломовацкий, Николай Подильчук, Роман Волков, Олег Чеботарев. Они были включены в избирательный список кандидатов в депутаты этой партии соответственно под № 67, 72, 82, 96, 106, 115, 127, 178, 183, 189.

Таким образом, ЦИК принял решение считать указанных лиц исключенными с 4 августа из избирательного списка кандидатов в народные депутаты от партии "УДАР".