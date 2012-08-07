Власенко заявляет, что Тимошенко могут вывезти из больницы уже сегодня
Экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко силой планируют вывезти из ЦКБ «Укрзализныця», где она проходит курс реабилитации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед Харьковской больницей заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
Он отметил, что, по его данным, вывоз состоится в ближайшее время, возможно, сегодня.
«Из источников в СБУ и в Генпрокуратуре мы получили абсолютно четкую информацию, что в ближайшее время, возможно, сегодня, Юлию Тимошенко силой вывезут из больницы« Укрзализныци», - сказал Власенко.
По его словам, это будет сделано вопреки всем рекомендациям немецких и украинских врачей для того, чтобы «привезти Ю.Тимошенко на судебное заседание» и получить второй приговор экс-премьеру к рассмотрению дела Ю.Тимошенко в Европейском суде по правам человека.
С.Власенко отметил, что сегодня утром в неизвестном направлении из больницы «Укрзализныци» была вывезена сокамерница Ю.Тимошенко.
С.Власенко отметил, что сегодня экс-премьер написала заявление на имя генпрокурора Украины и руководителя Качановской исправительной колонии с просьбой подтвердить или опровергнуть информации о возможном вывозе, а в случае вывоза - сообщить, куда планируется вывезти экс-премьера , а также с просьбой объяснить, почему не обеспечиваются рекомендации врачей по лечению в течение 8 недель без создания искусственных стрессовых ситуаций.
Отвечая на вопрос о том, народные депутаты планируют блокировать вывоз Ю.Тимошенко из больницы, С.Власенко сказал: «Мы рассматриваем различные варианты».