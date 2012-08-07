Балога: Каждая оппозиция перед тем, как прийти к власти, дурит народ

Глава министерства чрезвычайных дел Виктор Балога, который взял отпуск, чтобы заняться предвыборной агитацией в интервью изданию «Коммерсант-Украина» заявил, что не согласен с вектором развития государства, хотя попросил не считать это критикой действующей власти.

На вопрос о том, какие законопроекты, инициативы, министр и члены его партии планируют внести в случае избрания в парламент, Балога со смехом ответил:

«Я же не оппозиция, представители которой заявляют, что у них есть 50 законопроектов, что они выйдут с социальными инициативами, затраты на реализацию которых в два-три раза превышают сегодняшние... Знаете, каждая оппозиция перед тем, как прийти к власти, дурит народ, говоря, что надо раздать побольше денег. Но мы уже так дораздавались, что давать больше нечего, разве что брюки снимать и продавать. Поэтому сегодня важно не популизмом заниматься, а строить Украину, создавать средний класс».