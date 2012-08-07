ЦИК назвал поименно первых зарегистрированных мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 227 кандидатов в народные депутаты, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании ЦИК. В частности, зарегистрировано 44 мажоритарщика, которых выдвинули 15 политических сил. Кроме того, зарегистрировано 183 мажоритарщика, которые являются самовыдвиженцами. Среди них действующий народный депутат от Партии регионов, экс-генпрокурор Святослав Пискун (округ 63, Житомирская область), экс-«бютовец» Сергей Мищенко (98-й округ, Киевская область), депутат от НУ-НС Тарас Стецькив (117-й округ, Львовская область), народный депутат Константин Жеваго (150-й округ, Полтавская область), экс-губернатор Тернопольской области Юрий Чижмарь (167-й округ, Тернопольская область), Александр Слободян (187-й округ, Хмельницкая область), народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Павел Костенко (200-й округ, Черкасская область), Леонид Каденюк (204-й округ, Черновицкая область), Игорь Рыбаков (207-й округ, Черниговская область); юрист Татьяна Монтян (212-й округ, Киев) Тарас Чорновил (212-й округ, Киев), Олесь Довгий (214-й округ, Киев), Галина Герега (215-й округ, Киев), Алла Шлапак (221-й округ, Киев).

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